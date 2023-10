Socialmente pericoloso chiede asilo. Si ritrova al Cpr per l’espulsione

Un 33enne marocchino socialmente pericoloso con 10 condanne per droga, violenza sessuale, rapina e lesioni che si presenta all’Ufficio Immigrazioni a chiedere asilo politico e un egiziano irregolare con diverse denunce da minorenne per cui, con la maggiore età, scatta l’espulsione. Entrambi sono stati accompagnati al Centro di Permanenza per il Rimpatrio rispettivamente di Milano e di Milo in provincia di Trapani su ordine del Questore Marco Odorisio. Il 33enne, arrivato in Italia nel 2008, ha subìto le condanne tra il 2009 e il 2022 per fatti commessi nelle province di Bologna, Bergamo, Milano, Bolzano, Modena e Reggio Emilia. La magistratura di sorveglianza lo ha ritenuto socialmente pericoloso ipotizzando anche collegamenti con la criminalità organizzata. Quando il 33enne si è presentato alla Questura di Monza per chiedere asilo politico, è scattato il provvedimento in vista dell’espulsione.

Il 18enne egiziano, sbarcato a Lampedusa ancora minorenne mel 2020, ben presto si era allontanato dal Centro di Accoglienza per minori non accompagnati. Recentemente era stato denunciato a Monza per porto abusivo di un coltello, poi a Milano perché ha spruzzato spray al peperoncino verso un gruppo di ragazze su un treno che ha dovuto essere fermato causando interruzione di pubblico servizio. Quando ormai 18enne è stato fermato alla stazione di Monza per una lite con un nigeriano, è scattato il provvedimento per l’espulsione.

S.T.