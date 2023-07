"Smettetela di litigare" I giudici del Tar all’ennesimo ricorso sulla bonifica dei terreni

di Stefania Totaro

Una tregua sulla guerra di carte bollate per tentare di arrivare a una conciliazione. È l’invito fatto dai giudici del Tar della Lombardia a tutte le parti coinvolte nella vicenda della bonifica con 7 milioni di euro di soldi del Pnrr di alcune aree di proprietà del fallimento di Lombarda Petroli e Immobiliare Villasanta.

I giudici, a cui è arrivato l’ennesimo ricorso della difesa delle curatele nei confronti di Ministero, Regione, Provincia e Comune di Villasanta per l’annullamento del decreto per il via alla bonifica, hanno convocato le parti per chiedere di sotterrare l’ascia di guerra, dopo che un incontro c’era già stato davanti al giudice fallimentare monzese con l’amministrazione comunale villasantese, che sul tema ha illustrato le proprie ragioni anche in un consiglio comunale straordinario sul futuro della ex raffineria dismessa dove nella notte del 22 febbraio 2010 vennero sversate nel Lambro almeno 2.400 tonnellate di gasolio e oli combustibili. Per giovedì è stato fissato un incontro in Regione, quindi il Comune ha posticipato a fine luglio la presa in possesso delle aree da bonificare per avviare i lavori preliminari, visto che l’intervento si deve concludere entro il 2026 per non perdere i finanziamenti. Il Tar si riunirà nuovamente il 25 luglio per esaminare il ricorso, ma la speranza è che la decisione dei giudici non sia più necessaria perché le parti avranno avviato un tavolo di intesa su come procedere.

Intanto però le polemiche non cessano. Non è piaciuta ai giudici e alle curatele dei fallimenti la decisione dell’amministrazione comunale sulla presa in possesso delle aree, che tanto somiglia per alcuni versi a un esproprio, mentre la Giunta e il sindaco Luca Ornago lamentano di essere continuamente trascinati davanti ai giudici. Al consiglio comunale straordinario sul tema l’opposizione ha puntato il dito su un progetto di rilancio dell’area che sarebbe stato presentato lo scorso ottobre dalla curatela ma di cui nulla si è saputo finora ed è sorta anche la questione che l’eventuale bonifica con i fondi del Pnrr riguarderebbe aree che non sarebbe neanche necessario bonificare, mentre resta abbandonato a se stesso il lotto dove sono ancora presenti le cisterne.