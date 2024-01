Slogan contro le donne sui muri. Caccia agli autori dei manifesti

Manifesti anonimi con slogan offensivi contro le battaglie femministe e a sostegno del patriarcato, riportanti in calce l’effigie di Evita Perón, sui muri di Monza. I primi sono stati intercettati sul porticato di piazza Trento e Trieste e sulla bacheca della sede del Partito Democratico di Monza (in via Arosio 6, vicino alla stazione centrale). "Manifesti che si rivelano un pericoloso concentrato di slogan inneggianti la violenza, l’odio verso il genere femminile, la minaccia alla convivenza civile – hanno denunciato dal Pd –, per terminare con l’evocare il patriarcato come la soluzione a tutti i mali. Un inno alla violenza, all’intolleranza, al disprezzo dei diritti civili conquistati nel nostro Paese. Un inno all’uomo forte, sì proprio quell’uomo che si è reso protagonista dal gennaio 2023 a oggi di 109 femminicidi di cui 90 registrati in ambito familiare e affettivo". Per questo il partito che sostiene la maggioranza ha chiesto alla Giunta e al Consiglio comunale un segnale di contrarietà e condanna a quanto accaduto, invitando a coprire i manifesti, a individuare con l’ausilio delle Forze dell’ordine locali gli autori e a sanzionarli come previsto dalla legge. Da parte sua la Giunta, nella persona dell’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, fa sapere che le Forze dell’ordine sono già intervenute: "I manifesti sono stati rimossi e la polizia di Stato ha avviato le indagini. La notizia ufficiale è che l’affissione di questi manifesti è stata in contemporanea in tutto il territorio nazionale".

A.S.