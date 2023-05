Skiantos e Gem Boy: un’estate “bestiale”

Dal rock dei Marlene Kuntz al rap d’autore di Murubutu, dal folk dei Radicanto alle atmosfere timburtonesche della Spleen Orchestra, passando per le sperimentazioni new wave di Alberto Camerini, l’hip hop dei Flaminio Maphia e la potenza punk e alternative-rock degli Elephant Brain. E poi il romanticismo scanzonato di Tonino Carotone, l’ironia e il rock demenziale degli Skiantos, dei Gem Boy e di Ruggero de I Timidi, il jazz, l’house music di un’icona del clubbing come Dj Ralf e la miscela di rabbia e impegno civile degli A67.

Più di 3 mesi di concerti, spettacoli ed eventi per l’appuntamento più atteso dell’estate brianzola, quello con il festival di Parco Tittoni, che preannuncia un’edizione “Bestiale” per accompagnare la stagione calda sul territorio. Con un richiamo ai bestiari e alle creature fantastiche, che faranno da tema portante per la rassegna, ecco in arrivo oltre 100 giorni di iniziative, feste tematiche, musica dal vivo, cabaret, poesia e altre occasioni per stare assieme e divertirsi. Il festival è stato presentato ufficialmente ieri dagli organizzatori – Comune e cooperativa Mondovisione – ed è pronto ad aprire i battenti, richiamando migliaia di persone nel grande parco di Villa Tittoni. Il sipario si alzerà venerdì 26 per proseguire poi fino al 3 settembre.

"Il tema “Bestiale” si rifà agli animali mitici che rappresentano la passione, ma anche la forza e l’energia, riletti con una grafica molto pop - spiega Andrea Zorzetto, responsabile del progetto di Parco Tittoni -. Abbiamo un palinsesto molto vario e ricco, attraversiamo un po’ tutti i generi musicali". "Avremo una programmazione che abbraccia i vari gusti, di qualità e a prezzi popolari - sottolinea il direttore artistico Alessio Caccavale -. Ci sarà la silent disco per ballare in cuffia sotto le stelle, ci saranno le fiere come il Festival dei Supereroi, l’Oriente Day e il Brianza Beer Festival, il cinema a pedali, il cabaret e serate a tema Irlanda e Inghilterra".

Ci saranno i tributi ai Queen, a De André, ai Pink Floyd, a Vasco, ai Beatles e ai Rolling Stones. Il 14 giugno il cabaret dei Panpers e il 12 luglio il Comedyficio.

F.L.