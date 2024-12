Skamarcio è in salvo ma ora chiede affetto

La cattiveria dell’uomo non conosce confinI. Lo sa bene Skamarcio, un parson russell terrier, dal pelo medio tricolore che l’Enpa di Monza è riuscito a sottrarre a una condizione di maltrattamento. Così che questo dolcissimo cane, che ha 11 anni, spera di trovare sotto l’albero di Natale una nuova famiglia. È un cane molto allegro, attivo e socievole. "Skamarcio è un bel golosone, bravo in passeggiata", fanno sapere i volontari. Il suo passato naturalmente lo ha segnato, ma non gli ha tolto la fiducia verso l’uomo. Inviare un’email canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039.83.56.23, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.