"Situazione sotto controllo. Nessun accordo extra Ue"

A smorzare le polemiche sull’aumento, esponenziale negli ultimi mesi, dei migranti nei centri di accoglienza del confine sud della Svizzera, in particolare Chiasso e Mendrisio, ci ha pensato la responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia Elisabeth Baume-Schneider, l’equivalente del Ministro della Giustizia elvetico. "Chiasso non è Lampedusa contrariamente a quanto hanno mostrato i media – ha spiegato –. Anche nel corso del 2024 in Svizzera saranno presentate circa 28mila domande di asilo, in linea con quelle presentate nel corso del 2023".

A contribuire all’aumento della pressione migratoria sul confine sud è naturalmente l’Italia che dall’inizio del 2023 ha disatteso gli accordi di Schengen nella parte in cui prevedono la restituzione dei migranti i quali, una volta sbarcati in Italia, tentano di attraversare la Svizzera diretti in Nord Europa. Fino a qualche mese fa in base agli accordi stipulati gli stranieri, una volta fermati dalla polizia elvetica venivano semplicemente riaffidati alle forze dell’ordine italiane al confine, adesso invece l’Italia si rifiuta di riprenderli. Anche per questo qualcuno ha suggerito, polemicamente, al Governo elvetico di fare come la premier Giorgia Meloni e stringere un accordo con qualche stato extra Ue per ospitare i migranti e i richiedenti asilo in attesa di analizzare la loro posizione.

"Abbiamo un’etica, abbiamo uno Stato di diritto – ha aggiunto la consigliera Baume-Schneider esplicitando perché la Svizzera rifiuta l’esternalizzazione delle procedure –. Non possiamo perseguire una politica simbolica che non sia compatibile con le nostre basi legali. La Svizzera ha ancora le risorse per una politica di asilo umana. Se una parte della popolazione è preoccupata per le numerose persone che giungono in Svizzera, un’altra afferma che l’integrazione funziona bene".

In base all’ultimo rapporto della Segreteria di Stato della migrazione (Sem) attualmente ci sono 15mila domande di asilo non evase, quattro volte in più di quelle che normalmente sono in giacenza. "Dobbiamo davvero uscire dalla modalità di emergenza – ha concluso –. È essenziale che la cooperazione tra i Cantoni e le città possa essere nuovamente pianificata in modo migliore".

Roberto Canali