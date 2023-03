Sindaci pronti a rivolgersi al Tar Incognita espropri su Pedemontana

di Barbara Calderola

Mozione e ricorso in cantiere contro "questa Pedemontana". La fronda dei critici dell’autostrada si allarga e a Lesmo nasce la nuova cabina di regia che punta a riunire comuni della Tratta C e della D breve nella battaglia che i sindaci smarcano dalla politica.

"Qui c’è in gioco l’ambiente e il futuro del territorio", dice il primo cittadino Francesco Montorio, che ha messo al tavolo i colleghi per valutare la svolta legale. Incontri e contatti fra i sindaci si moltiplicano, il ritmo è febbrile perché c’è un limite che incombe: il 21 marzo scadranno i termini per depositare al Tar opposizione contro la proroga della pubblica utilità degli espropri per lasciare spazio alle nuove corsie, elemento chiave del sistema viabilistico delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sembra una questione tecnica, ma in realtà potrebbe essere la strada per mettere il bastone fra le ruote all’infrastruttura in questo spicchio di Lombardia. È sulla possibilità di spuntarla sui banchi del Tribunale amministrativo regionale e poi, eventualmente, al Consiglio di Stato che le amministrazioni stanno ragionando per decidere se chiamare in causa gestore e Pirellone, oppure continuare a lottare a testa bassa "contro", ma fuori dalle aule di giustizia. Il lavoro per costruire una posizione condivisa va avanti da mesi, ma su questo punto alla fine si conteranno favorevoli e contrari. "Questa non è una fuga in avanti", sottolinea Montorio che non dice una parola sul possibile mandato agli avvocati, mentre presenta la mozione che martedì porterà in Consiglio. "Qui parliamo di contemperare esigenze diverse, quella per cui Pedemontana era nata, offrire al territorio un collegamento est-ovest allentando il pressing su Milano, con la salvaguardia del nostro patrimonio verde. Non siamo contrari per partito preso alle opere, né al progresso, quando il progresso, però, fa il bene di tutti".

Parole chiare, condensate nel documento che fra una settimana verrà sottoposto al giudizio dei gruppi politici di casa. È stato preparato da Andrea Forlini (Lesmo Amica), esponente di maggioranza, sul quale la giunta spera di strappare il consenso dell’opposizione. "Il contenuto è molto pratico, abbiamo eliminato ogni ideologismo per non essere fraintesi", sottolinea il primo cittadino. È stato scritto con attenzione chirurgica per non compromettere la possibilità di ampliare il fronte e per non offrire alla controparte "il solito argomento del pregiudizio. Non ne abbiamo. Ma a questa Pedemontana diciamo no".

Gli occhi sono puntati anche sulla nuova giunta lombarda, i comuni vogliono vedere a chi sarà assegnata la delega alle Infrastrutture, il nome basterà a capire se c’è discontinuità, oppure no. "Il Pirellone non ha mai aperto il tavolo con il territorio sull’autostrada e questo non è corretto", ancora il sindaco. Anche per questo il primo punto della mozione chiede di bocciare il tracciato. A far propendere l’asticella per l’unanimità potrebbe essere la premessa che riporta le considerazioni della Corte dei Conti sulla sostenibilità. Meglio sull’insostenibilità finanziaria del progetto: "Pedemontana richiede l’investimento di ingentissime risorse pubbliche – scrivono i giudici contabili – il cui onere ricadrà interamente sulle future generazioni".