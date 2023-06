"Silvio aveva un piano B" Monza, la partita per il club I tifosi tra timori e fiducia

di Dario Crippa

Gli Amici del Monza, storico club della tifoseria organizzata, sono andati in pellegrinaggio ad Arcore la sera stessa della sua morte. "Un personaggio unico - riflette il presidente Giuseppe Ghezzi, 63 anni -: un po’ di inquietudine ora c’è su quanto accadrà, ma credo che Silvio fosse troppo intelligente per non aver pensato a un piano B. Purtroppo gli anni e gli acciacchi erano noti, ma sono certo che abbia pensato a qualcosa per consentire alla società di proseguire anche dopo di lui. ln fondo, anche la decisione un anno fa di intitolare il centro sportivo Monzello alla memoria di suo papà Luigi era un buon segno, un modo per legare la famiglia al Monza, anche se i figli non sono mai sembrati molto interessati al calcio". Si profilia in queste ore una voce: un magnate greco, Evangelis Marinakis, sembrerebbe interessato a prendere il Monza. I timori, per chi segue il Monza da tempo, sono legati alle ultime due fallimentari presidenze straniere: quella del truffatore anglo-brasiliano Anthony Emery Armstrong e quella del britannico Dennis Bingham.

"Il pensiero non mette tranquilli… - aggiunge Ghezzi -: sono convinto però che Berlusconi abbia previsto qualcosa di buono. Come Caprotti con Esselunga: nel proprio testamento lasciò scritto che per due o tre anni non si sarebbe potuto mettere mano alla sua società. Ho lavorato molto con Esselunga, (Ghezzi come falegname si occupava degli espositori in legno, ndr) e non ho avuto problemi. E con Berlusconi sono convinto che accadrà la stessa cosa: non ci lascerà al buio". Ghezzi è ancora commosso: "Quando ho sentito della sua morte ho versato una lacrima. Era una persona sempre disponibile, anche nell’intervallo delle partite allo stadio si ferma sempre a scattare qualche foto con noi tifosi, gli ho regalto una sciarpa del Monza e la indossava sempre. Con la mia azienda facemmo tutti gli zoccolini di Milano 2 e Milano 3, è sempre sto inappuntabile, non permetterà che arrivi qualche ’volpone’".

Al Monza Club San Fruttuoso si sono fermati in segno di luttio un solo giorno, poi sotto con i tesseramenti per la nuova stagione. Marco Carpani, il presidente, sintetizza: "The show must go on…. Lo scorso anno eravamo 380 soci, vedremo quest’anno e anche se, con quello che è successo, non sono arrivate ancora istruzioni ufficiali da parte della società. Per il futuro abbiamo fiducia completa nel Condor: Galliani da 40 anni sa come si fa, anche lo scorso anno aveva detto, nell’incredulità generale, che saremmo arrivati al decimo posto e lo abbiamo sfiorato di una posizione. Ha scelto un allenatore come Palladino in cui non credeva nessuno e ha avuto ragione. I figli di Berlusconi non sembrano appassionati di calcio come il papà, ma siamo fiduciosi che troveranno un socio all’altezza. Anche considerati grandi sponsor che hanno deciso di investire sul Monza".