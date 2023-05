Sicurezza, sport e un marchio di prodotti locali

La lista Lega, Forza Italia, propone Andrea Basilico per il suo secondo mandato da sindaco. Classe 1986, sposato e padre di 2 figli, titolare di uno studio risarcimento danni, è stato eletto alla guida del Comune nel 2018 dopo cinque anni da consigliere d’opposizione per la Lega. In cima al programma c’è il tema della sicurezza "che è e resta basato sulla fattiva collaborazione tra amministrazione comunale, Forze dell’ordine e cittadini". Di qui la proposta di incentivare il Controllo di vicinato e potenziare il sistema di “Ronde virtuali“. Tre le proposte anche quelle di integrare l’attività sportiva con quella didattica, attraverso una collaborazione tra associazioni sportive e scolastiche e la creazione di un marchio “DeCo“ per valorizzare le produzioni locali. Della lista fanno parte anche Riccardo Basilico, 37 anni, impiegato tecnico settore zootecnico, Gloria Gaia Basilico, 40 anni, key account manager, Oriano Campi, 50 anni, direttore commerciale settore energia, Roberto Davide Pagani, 39 anni, tecnico ManutentoreInstallatore settore trasporti pubblici, Andrea Castelnovo, 35 anni, Responsabile R&D e assistenza tecnica, Marco Fusaro, 45 anni, direttore commerciale settore risorse umane, Sara Fumagalli, 26 anni, product specialist settore chimico, Alessandra Maggio, 31 anni, Addetta Vendite Gdo, Andrea Bassani, 22 anni, studente in Economia Aziendale, Simone Pozzi, 48 anni, consulente IT, Cristina Troncale, 46 anni, impiegata amministrativa, Davide Fiormonte, 43 anni, dipendente pubblico.