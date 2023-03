Si sdraia sui binari e blocca i treni "Mi ero addormentato"

Completamente ubriaco si è sdraiato sui binari in stazione: "Mi sono addormentato", ha cercato di giustificarsi con i carabinieri che lo hanno salvato un marocchino di 49 anni poi denunciato per interruzione di pubblico servizio. È successo alla stazione di Meda. Protagonista, un marocchino residente a Meda, sposato, nullafacente, con precedenti per rissa. L’altro pomeriggio si è sdraiato sui binari proprio davanti a un treno diretto a Erba che sarebbe dovuto partire in quei minuti: circolazione ferroviaria bloccata e richiesta di intervento dei carabinieri. Dopo circa 30 minuti i carabinieri sono riusciti a liberare il binario, quindi hanno proceduto all’identificazione del marocchino e alla successiva denuncia per interruzione di pubblico servizio. Il marocchino è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta.

Son.Ron.