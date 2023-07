Si scaldano i motori Quattro giorni di festa Monza in versione pop per il Gran premio

di Fabio Luongo

"Sarà un FuoriGp molto pop". Parola di sindaco e assessori. Un MonzaFuoriGP in cui si mescoleranno la musica e il rombo dei bolidi di Formula 1, spettacoli e momenti di svago, disseminando per la città la passione sportiva e la vitalità che avranno il loro epicentro nell’autodromo. Ad animare le strade e le piazze di Monza, tenendo compagnia ad abitanti, turisti e tifosi accorsi per il Gran premio d’Italia sarà una quattro giorni di eventi fitta di appuntamenti, da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre. Iniziative che coinvolgeranno non soltanto il centro ma anche alcuni quartieri.

Piazza Trento e Trieste ospiterà i talk show con i protagonisti del circus della velocità e i grandi concerti serali. Il giovedì ad aprire le danze sarà la Zurawski Band con lo spettacolo “Millennium Star“, che ripercorrerà le canzoni più coinvolgenti del ’900. Il venerdì spazio a Andy dei Bluvertigo e The Bowieness con un tributo alla musica di David Bowie, affiancati da un omaggio a Freddie Mercury proposto da Giuseppe Ravazzolo, frontman della Live Queen Tribute Band. Sabato farà tappa nel capoluogo brianzolo il tour di Giusy Ferreri, che canterà i brani del suo ultimo album “Cortometraggi“, accanto alle sue hit più note.

Sempre in piazza Trento saranno esposti modelli di Ferrari e ci sarà un’area dedicata ai più piccoli tutta a tema automobilismo. Piazza Roma accoglierà attrazioni targate Lego e postazioni gioco della Nintendo, mentre la polizia proporrà attività ludiche per insegnare l’educazione stradale. In via Vittorio Emanuele ci saranno Ferrari storiche e Vespe d’epoca, in piazza Cambiaghi street food e il rock delle migliori band del Monza Live Sound Festival. A movimentare ogni sera piazza Carrobiolo saranno concerti jazz, swing e blues, mentre il venerdì e sabato arriverà pure l’arte visiva con il live painting di Felice Battiloro che dipingerà a quattro mani con i ragazzi autistici di Facciavista. Sempre in piazza Carrobiolo il sabato Andrea Fumagalli e gli studenti degli istituti Nanni Valentini e Preziosissimo Sangue rielaboreranno artisticamente i caschi dei piloti di F1.

A Triante, il venerdì, nel centro civico di via Monte Amiata lo spettacolo di stand up comedy “Corpo“ di Maria Pia Timo, e sempre nel quartiere i concerti della rock band Papas&Tapas e dell’Echoes City Choir. Il sabato nel quartiere Sant’Albino, in piazza Pertini, “Tutti pazzi per lo swing“ con le esibizioni travolgenti di lindy hop dell’ensemble danzante Quelli di via Oldrado. "Pop è la parola chiave di questa edizione – ha spiega l’assessora alla cultura Arianna Bettin –. L’orientamento è valorizzare il più possibile l’evento del Gran premio, restituendo contemporaneamente ai visitatori una città viva, vivace, che ha molto da offrire e che è capace di includere. Non ci sarà tempo per annoiarsi: per tutti ci saranno appuntamenti interessanti". Che sarà una manifestazione rivolta non solo al pubblico del Gp ma a chiunque, in grado di coinvolgere anche i quartieri, lo ha voluto sottolineare il sindaco Paolo Pilotto. "Sarà pop: pop come l’arte, pop come colore e pop come popolare – ha detto –. L’idea è che la festa sia per tutti, non necessariamente dovendosi spostare in centro città".