"Si rinuncia all’abito ma non alle vacanze"

Cordoni della borsa sotto controllo. Anche al mercato la gente compra meno e sta attenta a spendere. Lo sa bene Liana Ponti, ambulante: "Brianzoli pieni di soldi? Ma dove? Sì, ci saranno le nicchie di ricchi ricchissimi, ma la gente normale fa fatica. Ai tempi dei nostri genitori e ancora meglio dei nostri nonni lavorare nei mercati dava una discreta soddisfazione. Adesso comprano sempre meno. Si rinuncia a vestiti, scarpe e borse che vengono riutilizzati per più stagioni, ma la cosa a cui non si rinuncia è una serata al ristorante o una piccola vacanza fuori porta, per lo più in Italia, per chi può all’estero. Comunque al mercato magari i molnzesi comprano meno, ma cercano il prodotto di qualità. Noi vediamo passare tanta gente e ci accorgiamo che tanti hanno difficoltà".