Si ribalta più volte. Gravissimo automobilista

Ha fatto tutto da solo. Pauroso incidente l’altra sera intono alle 22.30 a UsmateVelate. Un uomo di 42 anni di Agrate Brianza alla guida di un’automobile, mentre percorreva viale delle Rimembranze a Usmate Velate diretto a Lomagna, per cause ancora al vaglio deli inquirenti, ha perso il controllo del veicolo in curva e si è ribaltato più volte. Soccorso in codice rosso da ambulanza e auto medica inviate dal 118, l’automobilista è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monza e i vigili del fuoco. Per soccorrere il ferito, ed estrarlo dalle lamiere, e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono intervenuti l’autopompa del distaccamento di Vimercate dei pompieri e il carro fiamma, mezzo attrezzato appositamente per gli incidenti stradali, proveniente dal distaccamento di Lissone. Il ferito è stato trasportato in stato di incoscienza al pronto soccorso dell’ospedale di Milano, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Da.Cr.