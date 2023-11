Si parte dalla diossina. Bonifica completa e lavori a tappe. Garanzie sulla tratta B2

È partito il conto alla rovescia per l’avvio dei lavori che trasformeranno un tratto di Milano-Meda nella nuova tratta B2 di Pedemontana. Tra la fine di quest’anno e i primi giorni del 2024, completati gli ultimi passaggi tecnico-burocratici, inizierà il lavoro sul campo, che dovrà necessariamente partire dalla bonifica degli ordigni bellici, prima di passare alle operazioni di bonifica più attese e temute da queste parti, ovvero quelle relative alla diossina. "La questione della bonifica dalla diossina è seguita con attenzione fin dalle progettazioni del 2009, passando poi per il supplemento istruttorio chiesto da Regione Lombardia nel 2017 fino al piano operativo del 2019, concordato con Fondazione Lombardia Ambiente, Arpa, Regione, Provincia e Comuni, che intendiamo seguire alla lettera" spiega Sabato Fusco, direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda. "Nello specifico, si tratta di scavi che verranno fatti a tappe, intervallati da misurazioni: scenderemo di 20 cm, verificheremo i valori di diossina, se non rientreranno nei parametri scenderemo di altri 20 cm e così via. Dalle nostre verifiche preliminari abbiamo calcolato che entro un metro raggiungeremo valori largamente al di sotto delle soglie di sicurezza stabilite. Il materiale inquinato sarà raccolto in appositi sacchi bianchi, movimentato in aree apposite all’interno del cantiere, con mezzi specifici e inviati a discariche autorizzate".

Ma l’ingegner Fusco ci tiene a sottolineare un passaggio. "Noi saremo i primi a effettuare una bonifica radicale in quella vasta area contaminata dall’incidente del 1976 e oggi interessata dalla costruzione di Pedemontana, anche se non siamo i primi a costruire da quelle parti. Lo facciamo molto volentieri, per la sicurezza dei nostri operatori, di chi utilizzerà la nuova strada e di tutti i residenti". L’altro tema di grande preoccupazione, soprattutto per i pendolari che utilizzano quotidianamente la Milano-Meda è quello che accadrà alla superstrada durante i lavori per la realizzazione di Pedemontana. "La Milano-Meda resterà sempre percorribile con due corsie per senso di marcia come è ora" garantisce il direttore generale di Apl. "Durante le varie fasi di cantiere verrà spostata a tratti la piattaforma sede della superstrada. Solo per questi spostamenti di sede, o per le demolizioni di ponti e svincoli, sarà necessaria una chiusura temporanea di un tratto di superstrada, che verrà programmata sempre in orario notturno o nel weekend, così da rendere l’intervento il meno impattante possibile sul traffico pendolare. Per la quasi totalità dell’intervento, i lavori saranno fuori dalla sede stradale della Milano-Meda, che continuerà a svolgere la sua funzione fino all’ultima fase dei lavori".

Da dove si parte? "Il progetto - conclude Fusco - prevede di attaccare l’area di cantiere su più fronti, in modo da portare avanti le fasi di preparazione in diverse zone, coordinando gli interventi con gli enti locali per cercare di contenere quanto più possibile i disagi". A questo punto non resta che attendere qualche settimana per vedere concretamente in azione le prime squadre al lavoro per trasformare la B2 in realtà.