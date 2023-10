Si parte dal parcheggio, via al cantiere per il recupero dell’ex ospedale

A fine luglio la firma per il recupero, ora con il cantiere in piazza Donatori del Sangue a Vimercate il vecchio ospedale volta pagina. L’avvio del restyling parte proprio dallo storico parcheggio per decenni al servizio dei reparti, passato ai privati, dopo l’accordo estivo fra Asst Brianza e costruttori. L’avvio del nuovo corso comincia da qui, questi primi lavori sono propedeutici alla bonifica del comparto, a due passi ci sono sia la Cava Cantù e che l’ex Consorzio agrario, parte del progetto di cambiamento. Alla fine ci saranno appartamenti in classe A, uffici, negozi, boulevard, una piazza e la Casa della Comunità più grande della provincia.

Per il momento gli automobilisti hanno dovuto adattarsi alla novità, gli stalli persi, e in pochi giorni hanno corretto il tiro imparando a parcheggiare nelle vicinanze, dove ci sono sia strisce bianche che blu, a pagamento. Per la sosta senza esborsi si può puntare lungo via Brianza, fra via Milano e via Fratelli Baracca, 40 stalli a lato strada e altri 30 nel parcheggio; nella vicina piazza Marconi ci sono altri 75 spazi senza vincoli e 62 invece “con”. Di fronte, in largo Europa c’è un silos al piano sotterraneo che può ospitare 87 veicoli con le stesse regole valide in superficie, c’è anche la possibilità di acquistare un abbonamento mensile al costo di 35 euro. In via Bakhita, altri 29 posti a pagamento. Il Comune sta valutando "ulteriori misure per riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta di parcheggi soprattutto in occasione del mercato del venerdì mattina". Dopo il trasloco di pazienti e reparti a Oreno, l’appuntamento con le bancarelle è rimasto l’unico momento in cui la richiesta di sosta è ben oltre la media giornaliera e il centro chiuso per ospitare gli ambulanti toglie già una bella fetta di possibilità. Da qui la scelta di monitorare la situazione "per intervenire, se necessario". Bar.Cal.