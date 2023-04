"Si lavora il doppio per avere la metà"

"La situazione è sempre più critica: bisogna lavorare il doppio, per guadagnare la metà – commenta Pierluigi Carminati – chi ha un lavoro indipendente ha il rischio d’impresa, ma riesce un po’ a salvarsi. I miei amici che lavorano come dipendenti sono più in affanno: a fronte di prezzi di benzina e prodotti alle stelle, gli stipendi non aumentano e si fa sempre più fatica. E il made in Italy è sempre più massacrato: basta che un prodotto venga assemblato sul suolo italiano e già può portare l’etichetta anche se fatto da stranieri, con metodologie e cura del prodotto non proprio di tradizione italiana. Per l’inverno si presta un po’ più di attenzione al prodotto di qualità, per l’estate si risparmiare".