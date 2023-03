Sì alla schiscetta I genitori vincono la guerra al Tar

di Marco Galvani

I genitori vincono la guerra della schiscetta a scuola. Il Tar ha stabilito che gli studenti possono portarsi il pranzo da casa senza usufruire del servizio mensa. Così è deciso. Annullando l’atto con cui il dirigente scolastico vietava l’auto-refezione. Il caso schiscetta era scoppiato a settembre, all’inizio dell’anno scolastico quando è stato messo in discussione il regolamento approvato in Consiglio d’istituto per le elementari Villa e Oggioni e la media Fermi che dava la possibilità di portarsi il pranzo da casa e di consumare il pasto insieme a chi usufruisce della mensa. Poi, però, "per motivi assicurativi e di sicurezza visto che il refettorio è nella gestione della società che garantisce il servizio mensa" - così si era giustificata l’Amministrazione comunale - l’istituto scolastico già il 7 settembre ha sospeso l’auto-refezione costringendo tutti a pagare la mensa. Immediata la reazione delle famiglie che hanno fatto ricorso al Tar visto che lo stesso regolamento del Consiglio d’Istituto chiariva che “al termine dell’emergenza Covid, l’organizzazione rimarrà la stessa“. Già in autunno il Tar aveva sospeso per decreto l’atto del dirigente scolastico, dando di fatto ragione ai genitori degli alunni. Ora, invece, arriva la sentenza.

Del resto, scrivono i giudici, “l’istituto scolastico, avendo approvato uno specifico regolamento, ha mostrato di avere capacità organizzative per consentire l’auto-refezione”. E quindi, la dirigente scolastica ha “l’obbligo di garantire, nei limiti dei mezzi a disposizione, l’esecuzione del regolamento in materia di auto-refezione“. A nulla è valsa la costituzione in giudizio del ministero dell’Istruzione, che si è opposto al ricorso delle famiglie sostenendo che non ci fosse un interesse legittimo da difendere. E che “la nota impugnata era una semplice comunicazione ai genitori e non un provvedimento amministrativo, quindi non interpretabile come divieto di auto-refezione“. Di tutt’altro avviso i giudici amministrativi, che, invece, hanno riconosciuto ai genitori e ai loro figli “l’interesse legittimo“ di portarsi la schiscetta da casa.