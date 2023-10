Sgombero all’alba in via San Pietro

Sono stati sorpresi in 5 con il blitz dell’altra mattina nelle palazzine abbandonate di via San Pietro: uno è stato arrestato, due denunciati, su altri due sono in corso accertamenti. Il nuovo blitz dei carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Rho, col supporto della polizia locale, ha consentito di “liberare” il complesso residenziale mai ultimato e poi abbandonato dall’impresa costruttrice, diventato da qualche anno il rifugio di sbandati e irregolari. Quelli trovati l’altra mattina sono nordafricani, oltre a uno di nazionalità italiana. Su uno pendeva un mandato di cattura per una condanna definitiva mai scontata. Un altro era irreperibile da tempo e cancellato dall’anagrafe, altri due erano sprovvisti di documenti. Da tempo l’occupazione delle palazzine abbandonate di via San Pietro causava disagi.

Le palazzine fanno parte di un complesso residenziale non completato dall’impresa costruttrice per problemi finanziari. All’interno dello stabile sono state ravvisate condizioni igieniche oltre i limiti della decenza con presenza di rifiuti di ogni tipo ed escrementi. Sul posto erano presenti anche rappresentanti della curatela fallimentare e dell’agenzia di sicurezza ingaggiata dalla medesima proprietà. "Si procederà ora con la chiusura dei varchi di accesso, per tentare di evitare nuovi ingressi in futuro, come da ordinanza di messa in sicurezza emessa nel mese di agosto" sottolinea una nota diffusa dal Comune. La sindaca Nilde Moretti ha seguito lo svolgimento dell’intervento e ha voluto ringraziare personalmente il comandante di stazione, maresciallo Attilio Ferrari e la maggiore Daniela Nuzzo alla guida della Compagnia di Rho, oltre alla polizia locale e all’ufficio tecnico comunale. "Abbiamo interessato il prefetto della situazione in corso" sottolinea la sindaca. "Come Comune, anche se si tratta di un’area privata, siamo intervenuti ripetutamente per cercare di mantenere il decoro della zona. Non è un’operazione facile, senza la collaborazione del curatore fallimentare che auspichiamo recepisca quanto prima la necessità di un intervento radicale di sbarramento degli ingressi".

Gabriele Bassani