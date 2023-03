Sgomberato (di nuovo) l’ambulatorio confiscato alla ’ndrangheta

"Il nostro obiettivo è la tua salute" era lo slogan scelto per l’attività, come recita la pagina Facebook ufficiale. Uno specchietto per le allodole, probabilmente, visto cosa c’era in realtà sotto. Giovedì i carabinieri della Compagnia di Seregno e gli agenti della polizia locale, insieme al personale dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, hanno eseguito un’ordinanza di sgombero coatto di un negozio adibito a poliambulatorio. Un locale di 125 metri quadrati, in via Galilei, che era stato confiscato durante uno dei filoni di indagine scaturiti dall’inchiesta Infinito contro la ‘ndrangheta. Nella mattinata i rappresentanti dello Stato, coordinati dalla Prefettura di Monza, hanno provveduto ad aprire l’ingresso dei locali, cambiare la serratura e acquisire il materiale del bene all’interno del quale permangono ancora gli eleganti arredi bianchi del poliambulatorio avviato dai parenti di un noto esponente della criminalità organizzata di Desio. Il bene è già destinato al Comune di Seregno nell’ambito del progetto Agenzia per l’abitare.

Nonostante la confisca l’attività stava proseguendo, non con grande soddisfazione da parte di tutti gli utenti a leggere le lamentele scritte da qualcuno sul web, fino a quando sono intervenute le forze dell’ordine. Al momento sono 16 i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati in proprietà al Comune. Oltre allo studio medico di via Galilei, diversi appartamenti, box e anche un capannone tra via Marsala e via Calatafimi, adibito a magazzino comunale. Molti degli appartamenti sono in fase di manutenzione, per poi poter essere restituiti alla comunità per fini sociali. Alcuni sono già attivi, soprattutto per dare risposte all’emergenza abitativa, come l’appartamento di 114 metri in via Respighi e quello di via Maroncelli.

Alessandro Crisafulli