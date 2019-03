Monza, 19 marzo 2019 - Pur di mantenere il posto di lavoro i dipendenti mettono in secondo piano il rispetto del contratto e dello stipendio, per poi andarsene non appena trovano una migliore occupazione. Lavoratori più disponibili a intentare vertenze per il recupero crediti di stipendi non pagati, piuttosto che intraprendere cause per diritti calpestati. Per poi scoprire situazioni al limite dell’immaginazione come quella di un’azienda del lecchese dove il datore di lavoro prendeva a frustate il dipendente a suo parere poco ligio al dovere.

Questo il consuntivo 2018 dell’Ufficio vertenze della Cisl Monza Brianza Lecco: 944 le vertenze trattate (di cui 189 procedure concorsuali), 9.055.377 euro recuperati (l’anno prima circa 10 milioni). Dati simili a quelli dell’anno precedente, con un lieve miglioramento: ma i responsabili non si sbilanciano, è ancora troppo presto per parlare della fine della crisi. «C’è una ripresa lenta - spiega Mauro Todeschini, segretario Cisl Monza Brianza Lecco - In linea con le aspettative». Numeri alla mano il settore che risente maggiormente della crisi con relativo fallimento dell’azienda è il comporto alimentare (51 i lavoratori del comparto che si sono rivolti alla Cisl, mentre l’anno prima erano stati solo 4), migliorano invece i settori meccanici (204 lavoratori rispetto ai 320 dell’anno prima) e del commercio (91 lavoratori rispetto ai 173 del 2017). «Il lavoratore continua a rivolgersi al nostro sportello principalmente per la richiesta del recupero crediti - spiega Stefano Goi, responsabile Ufficio vertenze -. Rispetto al passato c’è stato un rallentamento dei fallimenti, che però non sono ancora scomparsi: staremo a vedere, i dati positivi del settore commercio sono confortanti».

Numeri alla mano nel 2018 su 898 lavoratori seguiti dall’ufficio vertenze 542 per recupero crediti, 164 per opposizione al licenziamento, 92 per l’incentivo all’esodo e 57 per la regolarizzazione del rapporto di lavoro. «Chi sceglie di licenziarsi lo fa soprattutto perché trova un’occupazione migliore – precisa Goi –. Un lavoro più vicino a casa, che permette una crescita professionale. Scelte che riguardano soprattutto i lavoratori under 50». Resta sempre una percentuale di persone che scelgono di lasciare il lavoro per problematiche interne (mancati pagamenti, discriminazioni e molestie…). «In molti casi il lavoratore solo in un secondo momento spiega i reali problemi che ha sul posto di lavoro - precisa Goi -. Solo dopo qualche colloquio, prendendo fiducia e coraggio, racconta di episodi di discriminazione razziale, politica, di affiliazione sindacale». Una situazione invece nuova è quella dei lavoratori a tempo determinato: dalla fine del 2018, con l’introduzione del Decreto Dignità, sono in aumento i casi di lavoratori che si rivolgono allo sportello di via Dante perché non si vedono rinnovare il contratto a termine. «Ne sentiamo circa uno al giorno - continua - lavoratori che alla fine del contratto restano a casa e chiedono informazioni sulla possibilità di poter intentare una causa». Al futuro i sindacati guardano con ottimismo sperando in una ripresa.

«Nel 2009 quando i lavoratori si rivolgevano al nostro sindacato era soprattutto per la soluzione di vertenze interne e di situazioni di litigiosità - precisa Stefano Goi - Dal 2010 invece la richiesta maggiore arriva proprio dal recupero crediti». La crisi ha messo in ginocchio non solo gli italiani ma anche gli stranieri. «Nel caso della perdita del posto - conclude Todeschini - il lavoratore perde il permesso di soggiorno».