Sfide all’ultima rima per la finale regionale

Sfide poetiche all’ultimo verso e all’ultima rima, per accedere allo scontro che laureerà il campione regionale di poesia performativa. E poi un piccolo festival che metterà in fila una quindicina di artisti del panorama indipendente, tra pop, rock e rap, cantautori e cantautrici. Sono gli eventi e i concerti che animeranno l’inizio settimana del Tambourine. Mercoledì alle 21.30 il palco di via Carlo Tenca ospiterà la prima semifinale del campionato 2023 di poetry slam per la Lombardia organizzato dalla la Lega italiana poetry slam: dopo più di cento scontri saranno in 18 a qualificarsi, fino a decretare il campione lombardo e i due poeti che rappresenteranno la regione alle finali nazionali, che si terranno a settembre a Rimini. Al circolo seregnese, sotto la guida di Davide Passoni, si confronteranno in 6, proponendo e leggendo i loro componimenti. Saranno in gara Matteo Ippolito, Antonio Amadeus Pinnetti, Daniele Rossi, Emanuele Ingrosso, Stefano Giuffrida e Zoe Aselli.

La musica sarà, invece, protagonista giovedì alle 21.30 con una serie di artisti usciti dallo studio di produzione Phaser Studios: tutti quanti presenteranno canzoni originali. Ad alternarsi dal vivo saranno Eneldia, Tommy Mauri, Simba, Simone Colombo, Ornella Cantatore, Cisco, Aura, Pasu, Sordelli, Jimmy, Sara J Jones, Dabolt e David Lunacy. Ospite speciale il cantautore e polistrumentista Marco Conte, in bilico tra pop, folk e rock. Ingresso 3 euro con tessera Arci.

F.L.