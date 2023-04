Sfida sul palco a colpi di versi

di Fabio Luongo

Versi giovani per giovani autori. Spazio ai nuovi poeti provenienti dal territorio in una sfida sul palco a colpi di rime e composizioni, punto d’approdo di un percorso che li ha portati a scoprire il gusto per la poesia e a imparare i trucchi del mestiere attraverso alcuni laboratori con autori e performer di poetry slam.

È l’iniziativa che si terrà oggi alle 21 a Palazzo Terragni, con protagonista un gruppo di studenti dell’Istituto superiore Giuseppe Meroni, affiancati per l’occasione dalla stella italiana di queste competizioni artistiche. Ad andare in scena nell’auditorium di piazza Libertà sarà la seconda edizione di Book Vibes Poetry Slam, evento a ingresso libero che sarà valido per il campionato under 20 della Lips, la Lega italiana poetry slam.

A contendersi la vittoria a suon di versi letti ad alta voce, in una gara in piena regola, alcuni alunni della scuola di via Stoppani: per il trionfatore ci sarà la possibilità di accedere alla finale del campionato, il 27 maggio ad Arese. Ospite speciale della serata sarà Filippo Capobianco, vice campione europeo e campione italiano di poetry slam in carica: autore teatrale, cantautore e poeta performer, Capobianco rappresenterà l’Italia ai Campionati del Mondo di poetry slam che si svolgeranno a ottobre a Rio De Janeiro. A Lissone proporrà una performance con testi di poesia ad alta voce, "grazie ai quali – spiegano gli organizzatori – è stato riconosciuto come una delle voci più interessanti del movimento del poetry slam italiano e internazionale". Maestri di cerimonia saranno Dome Bulfaro e Martina Lauretta, poeti e performer che già hanno guidato nei mesi scorsi alcuni laboratori nelle classi dell’Istituto Meroni e nella biblioteca civica di piazza IV Novembre, per far scoprire a ragazze e ragazzi "la poesia racchiusa dentro di loro e le modalità di espressione tramite la lettura ad alta voce e la performatività".

L’iniziativa, curata dall’associazione Mille Gru, fa parte del progetto Book Vibes promosso dalla biblioteca e finanziato da Fondazione Cariplo. L’esperienza degli studenti del Meroni con la poesia performativa, poi, non si fermerà qui: il 4 maggio gli alunni lissonesi di due classi seconde, tre classi terze e una classe quarta incontreranno uno dei personaggi di punta del poetry slam internazionale, il poeta americano Marc Kelly Smith, detto Slam Papi, che è stato l’inventore del poetry slam. Smith sarà infatti ospite dell’associazione Mille Gru durante il suo tour europeo.