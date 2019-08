Seveso (Monza e Brianza) 6 agosto 2019 - Non fatevi illusioni: il vostro bambino continuerà a fare la stessa quantità di pipì ma, almeno, voi farete un favore all’ambiente. È la proposta dell’amministrazione comunale, che invita la cittadinanza a lasciar perdere il pannolino tradizionale usa e getta da supermercato per passare definitivamente a quelli lavabili. Un’idea già lanciata qualche anno fa, più a livello di esortazione e di sensibilizzazione, e che ora trova una concreta attuazione: per avere maggiori certezze sulla riuscita del progetto, infatti, il Comune propone alle famiglie di noleggiare per un mese un kit di pannolini lavabili. È l’occasione per sperimentare la novità, per chi ancora utilizza quelli monouso, senza alcun obbligo di acquisto.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto Waste4Think che vede la città impegnata a livello europeo nel campo del rispetto dell’ambiente e, in particolare, della raccolta differenziata e dalla diminuzione della produzione dei rifiuti pro capite. Un cammino intrapreso ormai da anni, con il prezioso supporto dell’Agenzia InnovA21, e che come primo passo aveva visto l’introduzione del sacco blu con microchip di Gelsia Ambiente. Si trattava del primo Comune in assoluto, dopo la fase sperimentale condotta da Lissone esclusivamente nel quartiere Pacinotti. Oggi il sacco blu viene utilizzato in quasi tutte le realtà brianzole seguite da Gelsia Ambiente. L’intraprendenza dell’amministrazione comunale precedente, tuttavia, non si era limitata a quel sacco. Al di là di progetti da condividere con altre città europee, fin da subito si era ravvisata la necessità di intervenire sulla quota dei pannolini. Ed ecco quindi che, ancora una volta, Seveso aveva fatto scuola utilizzando il sacco arancione (facoltativo per le famiglie), con lo scopo di “alleggerire” quello blu dai pannolini che potevano essere differenziati in altro modo.

Era stato anche lanciato il messaggio dell’utilizzo dei pannolini lavabili. L’ex sindaco Paolo Butti più volte aveva proposto di sperimentare l’iniziativa nelle scuole materne, ma non tutti i genitori si erano espressi favorevolmente. Ora con il subentro del sindaco Luca Allievi l’idea non è stata abbandonata. Anzi, la proposta viene fatta direttamente alle famiglie, con una evidenziatura: con i pannolini lavabili ogni nucleo familiare produce mezza tonnellata in meno di rifiuti ogni anno e arriva a risparmiare duemila euro in tre anni. Il kit a noleggio per un mese è suggerito ai genitori con bambini fino ai 18 mesi di età: è possibile aderire all’iniziativa entro il 31 agosto ricevendoli direttamente a casa. Per informazioni rivolgersi all’Agenzia InnovA21, allo 0362/546210 oppure inviando una e-mail a info@agenziainnova21.org. Per l’ordinazione, invece: Associazione La Ninfea, scrivendo a info@laninfea.eu.