Seveso (Monza e Brianza), 28 dicembre 2019 - Si trasformano in un dramma le festività per una famiglia sevesina che si stava concedendo qualche giorno di vacanza in Abruzzo. Nella tarda mattinata di ieri padre, madre e figlioletto sono stati travolti da un’automobile a Montesilvano. I tre sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in codice giallo all’ospedale di Pescara, si teme per la sorte del bambino, ricoverato in prognosi riservata. I tre, padre di 58 anni , madre di 46 anni di origine straniera e figlio di 5 anni, residenti nel centro di Seveso, si trovavano a Montesilvano dove stavano trascorrendo qualche giorno di tranquillità e di relax approfittando delle feste natalizie. Purtroppo non hanno potuto godere fino in fondo di questi giorni di gioia e di felicità. A spezzare il loro sogno e a trasformare questi giorni in un momento di dolore è stato un incidente stradale avvenuto venerdì quando erano passate da poco 11.30. I tre si stavano spostando a piedi sul territorio. Arrivati in corso Umberto, all’incrocio con viale Abruzzo, è successo l’imprevisto. La dinamica è ancora tutta da accertare, l’esito invece non lascia spazio a dubbi: i tre sono stati investiti da un’automobile, una berlina. Il conducente, visibilmente sotto choc, è subito sceso dalla vettura per sincerarsi delle condizioni del nucleo familiare e per dare l’allarme, facendo intervenire il personale medico del 118, con due ambulanze. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale con i Carabinieri. Saranno i primi a farsi carico dell’attività di indagine per stabilire esattamente quello che è successo.

Al momento gli stessi agenti non sanno nemmeno se i tre hanno attraversato incautamente, forse lontani dalle strisce, o forse con il semaforo rosso. Oppure se, al contrario, è stato il conducente dell’auto a non rispettare il Codice della Strada. La speranza è quella di poter ricostruire tutto l’incidente attraverso le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del territorio. Le condizioni dei tre feriti sono parse serie, ma non gravissime agli intervenuti: la famiglia sevesina è stata trasportata all’ospedale "Santo Spirito" di Pescara in codice giallo. A destare maggiori preoccupazioni è stato subito il bambino. Sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, era in realtà in condizioni ben più gravi rispetto a quelle ipotizzate: i medici lo hanno ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica con prognosi riservata. Accertamenti in corso fino a tarda ora, invece, per i due genitori. Il personale della struttura sanitaria, però, nei loro confronti manifestava un maggiore ottimismo. Malconci, dalle prime sommarie informazioni, ma non gravi. Le prossime ore diranno qualcosa di più anche sulla sorte del bambino. I medici stanno facendo il possibile per curare le sue ferite. Di certo anche per i genitori sarà impossibile dimenticare l’immagine del figlio sotto la macchina e queste ore di terribile angoscia