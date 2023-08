Seveso, giovane in fuga dall’Afghanistan a 14 anni nascosto in un camion: “Voglio raggiungere papà”

A 14 anni, ha deciso di lasciare la propria casa e gli altri famigliari, per cercare di raggiungere il padre, che non vede ormai da qualche anno. Dall’Afghanistan alla Germania, a caccia di un futuro migliore. Circa seimila chilometri da percorrere. Non ci è riuscito, anche se ormai, dopo un mese di viaggio in parte a piedi e in parte nascosto su un camion, il più era fatto. E si è perso per la Brianza. Protagonista dell’incredibile, ma purtroppo non isolata, vicenda, un ragazzino mediorientale.

Che è stato salvato dai carabinieri della compagnia di Seregno, rifocillato e poi affidato ai servizi sociali. Al polso aveva un braccialetto rosso con la scritta “Help“. In tasca, niente: né soldi, né documenti, né telefono.

È successo venerdì notte. Intorno alle 2, nel transitare da via San Carlo di Seveso, durante i normali pattugliamenti notturni, una pattuglia dell’Arma nota in lontananza la sagoma di un ragazzino a bordo strada. Alla vista delle luci blu della gazzella, il ragazzo si mette in mezzo alla strada e inizia a sbracciare, per cercare in tutti i modi di attirare l’attenzione dei militari.

E ci riesce. I carabinieri lo raggiungono: si tratta di un adolescente, dai tratti mediorientali, che parla una lingua straniera che appare subito molto complessa. Il ragazzo cerca di comunicare qualcosa, ma non è comprensibile. Poi mostra il braccialetto con la scritta in stampatello bianco. I militari capiscono che la situazione è molto seria. Anche perché il minore, con indosso un paio di jeans e una magliettina azzurra, è visibilmente deperito, confuso, spaventato. Cercano di rassicurarlo, poi lo accompagnano in caserma, dove lo rifocillano con acqua e cibo. Poi, con l’aiuto di un interprete, si fanno raccontare la sua storia, per capire come aiutarlo.

Il piccolo racconta di avere 14 anni, di essere scappato dall’Afghanistan e, dopo aver viaggiato per settimane, di essere finalmente giunto in Italia attraversando le frontiere nascosto in un camion. Dall’Italia sarebbe voluto nuovamente partire per raggiungere il padre in Germania, ma era ormai stremato dalla fatica e dalla fame.

I carabinieri prendono a cuore la sua vicenda: si fanno dare il nome del padre, cercano di rintracciarlo attraverso i social network, ma non è facile. Ci sono persone omonime, foto vecchie, pochi e incerti indizi. La mattina seguente, terminate le procedure di identificazione, affidano il ragazzino ai servizi sociali del Comune, che hanno ricollocato il minore in una comunità parrocchiale nel comasco che si prenderà cura di lui. Non è il primo giovane che viene trovato in Brianza, dopo aver percorso la rotta Balcanica.

Negli anni scorsi quattro ragazzini afghani sono stati scoperti a Villasanta, stipati tra i pneumatici dentro un camion arrivato dalla Romania. Qualche mese prima altri quattro, sempre provenienti dall’Afghanistan, furono trovati a Caponago. E altri ancora a Usmate Velate.