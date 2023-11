Sette storie di coraggio. Il teatrodanza contro i pregiudizi

Un mosaico di vite vissute, portate in scena con le tecniche del teatro e del teatrodanza. Un carosello di figure femminili che vanno dalla guerriera Zena, simbolo degli antichi matriarcati, a Ipazia, da Artemisia Gentileschi a Camille Claudel, a Christa Wolf, fino alle donne di oggi. È lo spettacolo dal titolo “Anima Eterna“, che verrà proposto oggi e domani alle 20.30 (replica domenica alle 17) sul palco del Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli. A indossare i panni di tutte quelle personalità sarà l’attrice Irene Carossia. Sarà un viaggio nello spazio, nel tempo e nella storia, per incontrare sette donne che hanno saputo rompere i vincoli imposti e i pregiudizi. Prenotazioni a segreteria@crfcarossia.eu.