Servizi sociali, commercio locale e spesa oculata: la linea di Casiraghi

Fabio Casiraghi è il candidato sindaco del centrosinistra. Biologo, 40 anni, sposato, è professore al liceo Parini di Seregno ed è pure arbitro di calcio.

Proviene da una lunga militanza nel Pd ed è stato segretario di circolo di Carate fra il 2013 e il 2018, passando poi all’assemblea provinciale.

"A Carate c’è molto da fare, ci sono diverse aree sulle quali si concentrerà la nostra proposta – spiega –. La prima è la gestione di un progetto di territorio dove il Pgt, recentemente votato dal centrodestra, ha autorizzato ben 5 strutture commerciali di vendita da 2.500 metri quadrati ciascuna che, se realizzate, avranno un impatto profondamente negativo sulla qualità della vita nella città comportando seri problemi di traffico, di inquinamento e di sostenibilità per il sistema del commercio locale". La seconda area di attenzione è per il miglioramento nella qualità dei servizi di istruzione gestiti dal Comune: cita episodi recenti, quali il rinvenimento di insetti nei piatti serviti nella mensa delle scuole primarie e il mancato svolgimento delle uscite didattiche nelle scuole dell’infanzia in tutto l’anno 2022. Sono la spia, spiega il candidato dem, che segnala una crescente disattenzione per la qualità nella gestione quotidiana di questi servizi che molti genitori stanno sperimentando. Anche nell’area dei servizi sociali il Covid, l’inflazione e la crisi economica comportano una crescita delle fragilità alle quali occorre dare risposta, con particolare attenzione per le situazioni in cui manca il lavoro o viene perso l’alloggio. "Tutto ciò richiederà anche una grande attenzione nel governo del bilancio dove, in questi anni, si è assistito ad una continua crescita della spesa corrente, quella legata al funzionamento ordinario e ai servizi di base dell’amministrazione – conclude –. Tornare a governare in modo efficiente questa spesa sarà fondamentale per evitare tagli nei servizi".

Sonia Ronconi