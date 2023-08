Seregno: Ricercato, spacciatore di cocaina condannato a 4 anni

Nonostante la condanna definitiva, era ancora a piede libero da aprile e continuava a spacciare cocaina nel cuore di Seregno. Fino a sabato pomeriggio quando, attorno alle 18.30, i carabinieri della Sezione Radiomobile in corso Matteotti, hanno riconosciuto un noto pregiudicato 40enne di origini marocchine. I militari, considerando l’ampio curriculum criminale dell’uomo e, in particolare, i suoi precedenti per stupefacenti e rapina, hanno deciso di fermarlo per un controllo ma è emersa a suo carico una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati commessi proprio a Seregno tra il 2014 e il 2022. Tra questi, due tentate rapine, spaccio di cocaina e una resistenza a pubblico ufficiale avvenuta scorso dicembre quando, sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, era andato in escandescenze.

Ale.Cri.