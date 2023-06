Seregno, nuova street sculpture per una città più attrattiva

"Seregno è sempre più un museo di street art a cielo aperto e, rispetto a questo tema, vogliamo andare avanti perché siamo convinti possa essere un ulteriore fattore di attrattività per la nostra città". Il sindaco Alberto Rossi “benedice” così la nuova realizzazione ora in mostra nel territorio cittadino: un grande “smile” che troneggia sul muro dell’istituto comprensivo Moro. "Si chiama ‘urban emoji’ - spiega Rossi - ed è una opera di ‘street sculpture’. È stata voluta dall’associazione genitori e dall’associazione ‘Dare un’anima alla città’. A realizzarla sono stati gli Urban Solid, ovvero Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani. Due artisti di fama internazionale che, nella nostra città hanno già realizzato ‘Adamo ed Eva’, l’opera scultorea presente nell’atrio della biblioteca civica". La loro opera, a un primo sguardo superficiale, per quanto molto gradevole sembra una come tante. Si riesce a comprendere il significato soltanto avvicinandosi. Quel grande “smile”, infatti, è realizzato mettendo insieme tantissimi calchi di volti umani. "Ognuno di questi - commenta Rossi - esprime un’emozione. Mi piace molto come opera perché ha l’obiettivo di restituire quello che più è mancato nel periodo della pandemia: l’incontro con gli altri a viso aperto, senza la mediazione di uno schermo. È l’idea che descrive bene il senso di una comunità dove non tutte le facce ridono, ma insieme, con l’aiuto di tutti, può apparire un sorriso". Non è la prima opera di street art sul territorio cittadino. Dalla prima realizzazione (la passerella ciclopedonale su via allo Stadio), l’Amministrazione comunale ha provveduto ad aggiungere numerosi tasselli, tra gigantografie (il Caravaggio in via Cavour davanti al San Rocco) e lotta al degrado (il sottopasso pedonale della ferrovia).

Gualfrido Galimberti