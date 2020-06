Seregno (Monza e Brianza), 28 giugno 2020 - E’ accaduto con la complicità della notte in via Milano, dei ladri ignoti hanno tentato di forzare il lettore di banconote posizionato all’interno del distributore di benzina. I malviventi non sono riusciti a raggiungere il loro obbiettivo per spillare soldi in contanti. In seguito, hanno tentato vanamente a forzare l’adiacente colonnina relativa all’inserimento delle monete per l’autolavaggio. Anche in questo caso senza risultati. I ladri hanno desistito probabilmente a causa dell’attivazione del sistema di sicurezza dell’antifurto e dandosi alla fuga per le vie limitrofe senza riuscire ad asportare nulla. Le indagini le stanno portando avanti i Carabinieri di Seregno, che sono accorsi sul luogo del tentato furto.

