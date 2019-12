Seregno (Monza e Brianza), 29 dicembre 2019 - Terribile incidente tra auto e moto a Seregno nella notte. È successo intorno alle 4 di domenica 29 dicembre all’incrocio tra via Allo Stadio e via Toselli. Feriti due giovani di 29 anni: uno è stato portato in codice rosso al il Niguarda di Milano, in condizioni molto critiche. L’altro al pronto soccorso di Desio, in codice giallo.

Non è ancora chiara la dinamica. La peggio l'hanno avuta i due 29enni in moto che si sono schiantati al suolo. Sul posto due ambulanze e una automedica del 118. A ruota, anche i carabinieri della Sezione Radiomobile di Seregno. I carabinieri di Seregno stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.