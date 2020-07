di Gualfrido Galimberti

Degrado e mancanza di sicurezza. La situazione in cui versa piazza Ottavio Cabiati, quella della chiesa della Beata Vergine addolorata al Lazzaretto, è stata sollevata in Consiglio comunale di Seregno da Edoardo Trezzi, capogruppo della Lega. "Questione vecchia - ha commenta Giuseppe Borgonovo, assessore ai Lavori pubblici - visto che ce ne siamo occupati mesi fa sebbene l’area sia sì a uso pubblico, ma non di proprietà comunale. Siamo intervenuti per rimuovere le griglie pericolose. Per quanto riguarda la potatura, invece, valuteremo per i prossimi anni". La versione dell’amministrazione comunale arriva adesso, anche se la Lega in realtà aveva presentato una interpellanza addirittura a dicembre, evidenziando il problema della caduta degli anziani e della scarsa manutenzione del verde. Mesi dopo Trezzi ha ancora molto da ridire: "Purtroppo devo rilevare che molti dei problemi che avevo evidenziato allora sono ancora attuali. Riconosco che sono state rimosse le grate, che facevano cadere gli anziani". Il capogruppo del Carroccio, infatti, ha sottolineato che la telecamera di videosorveglianza è ormai avvolta dalla vegetazione: "Di conseguenza non si riesce a risalire a chi commette furti o atti di vandalismo sulle auto in sosta. Dispiace sentire che l’assessore valuterà se fare la potatura. Probabilmente è una zona dove la maggioranza non ha molti elettori".