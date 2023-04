Una finta rapina e una rissa con coltello: a Seregno sei stranieri finiscono denunciati

Seregno (Monza e Brianza) – Una rapina che in realtà era finzione, un coltello e una rissa all'interno di un negozio tra sei persone tutte poi ferite e denunciate dai carabinieri. Succede a a Seregno, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia cittadina sono intervenuti in un negozio di ortofrutta in corso Giacomo Matteotti da dove era da poco arrivata al call center del 112 una richiesta di aiuto per una rapina che era in corso e che aveva scatenato una rissa tra diverse persone.

I militari hanno trovato il proprietario e un dipendente, entrambi cittadini egiziani rispettivamente di 33 e 32 anni, che raccontavano di essere appena stati aggrediti da quattro nordafricani che erano scappati a bordo di una Mercedes Classe A, fuggiti in direzione dello stadio. Poco dopo, grazie alle immediate ricerche diramate dalla centrale operativa, un’altra pattuglia dell’Arma è riuscita a intercettare e fermare l’auto con i quattro sospetti a bordo. Tutti sono stati accompagnati nella caserma di Seregno, identificati e interrogati sull’accaduto. Nella circostanza, i quattro nordafricani, tutti cittadini marocchini di 27, 29, 31 e 34 anni di cui due pregiudicati per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, negli uffici dell’Arma di Seregno, hanno detto di aver dimenticato un portafogli all’interno dell’esercizio commerciale e, tornati a prenderlo, di essere stati aggrediti dal titolare che, a un tratto, avrebbe estratto un lungo coltello. Al termine degli accertamenti che hanno permesso di appurare che non si è trattato di una rapina, tanto i due egiziani quanto i quattro marocchini sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali e percosse. I malcapitati sono andati nel pronto soccorso di zona – alcuni autonomamente, altri un ambulanza – tutti hanno avuto dai tre ai sei giorni di prognosi per le lesioni riportate.