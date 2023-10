Seregno, banda di ladri scoperta a svaligiare una villa: arrestati quattro italiani

Un gruppo di ladri specializzati sono stati arrestati in flagranza e accusati di furto aggravato in abitazione e porto di strumenti atti all’effrazione. Si tratta di quattro italiani, due dei quali senza fissa di dimora – uno di 40 anni, uno di 48 anni e due di 54 anni – tutti noti alle forze dell’ordine. A effettuare l’arresto, mercoledì scorso, sono stati i carabinieri di Seregno insieme alle pattuglie della radiomobile di Seveso e Verano Brianza.

Le manette sono scattate a seguito della segnalazione di un residente di Seregno che, nella notte di mercoledì, ha chiamato il 112 dicendo di aver visto due uomini scavalcare la recinzione di una villetta di proprietà della madre e un mezzo parcheggiato nelle vicinanze, con la probabile presenza di complici.

Sul posto si sono recati i carabinieri della sezione radiomobile di Seregno e le pattuglie di Seveso e Verano Brianza, arrestando in flagranza quattro uomini. Due dei ladro, uno dei 54enni e il 48enne, hanno provato a scappare ma sono stati intercettati da un pattuglia, mentre gli altri due complici sono stati bloccati a piedi da altri militari mentre tentavano la fuga a piedi.

Le successive perquisizioni hanno permesso agli operanti di rinvenire, all'interno del cassone, numerosi attrezzi da scasso nonché un monitor da pc risultato provento del furto commesso poco prima a Seveso. L'immediato sopralluogo dei carabinieri, insieme al proprietario, ha poi consentito di rinvenire nel giardino parte della refurtiva che i quattro non avevano fatto in tempo a caricare sull'autocarro.

L'intera refurtiva è stata quindi recuperata e restituita dai Carabinieri al legittimo proprietario. I quattro arrestati, su disposizione della procura della Repubblica di Monza, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della compagnia di Seregno, per poi essere accompagnati presso il tribunale di Monza dove, al termine di giudizio direttissimo e della convalida d'arresto, è stata disposta, per tutti, la misura della custodia cautelare in carcere. Al momento sono tutti rinchiusi nella casa circondariale di Monza.