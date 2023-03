Aggressioni e rapine armato di coltello: in manette ragazzo di 17 anni

Il rapinatore minorenne arrestato in Brianza

Seregno (Monza e Brianza), 7 marzo 2023 – Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato e portato in comunità dai Carabinieri a Seregno, dopo un'indagine su alcune aggressioni a scopo di rapina messe a segno con un coltello in Brianza lo scorso mese di ottobre in soli due giorni. Il 23 ottobre dell'anno scorso, il minorenne ha puntato l'arma contro un 27enne costringendolo a consegnargli il portafogli.

Il giorno dopo, a notte fonda, il giovane ha colpito in un bar di Carate Brianza, dove però la titolare, una 52enne che in quel momento si trovava sola nel locale, ha reagito alle minacce mettendolo in fuga.

Il 17enne, su decisione del gip del Tribunale per i minorenni di Milano, è stato portato in una comunità minorile.