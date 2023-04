Va sotto casa dell’ex armato di coltello e minaccia il rivale: "Ti stacco la testa con le mani"

«Esci fuori da vero uomo, ti stacco la testa con le mie mani". È la minaccia che un seregnese di 47 anni - operaio, celibe, pregiudicato per vari reati contro la persona e il patrimonio - mosso da irrefrenabile rabbia e gelosia nei confronti della ex di 39 anni originaria del centro America, ha indirizzato, mostrando anche un coltello, ad un 35enne di origini nordafricane residente a Desio che si trovava in compagnia della donna.

È stata la donna a chiamare il 112 raccontando che fuori dalla sua abitazione c’era un uomo con un grosso coltello in mano che stava minacciando lei e il suo amico. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno notato un uomo che si avvicinava a una siepe come per nascondere qualcosa. Uno dei due militari lo ha fermato per identificarlo, mentre il collega è salito nell’appartamento della donna.

Lei, impaurita, ha raccontato che proprio quell’uomo che era stato fermato sotto la sua casa e con cui aveva una relazione a singhiozzo, aveva minacciato lei e il suo amico brandendo un lungo coltello. I militari hanno perquisito il 47enne senza però trovargli addosso l’arma bianca: a quel punto, però, hanno ripensato al gesto che avevano visto al loro arrivo, quando il 47enne era stato notato accanto alla siepe vicina al condominio.

L’operaio non si stava nascondendo, ma si stava sbarazzando del coltello, ritrovato effettivamente tra i rami della siepe: un’arma con una lama seghettata di 20 centimetri. Raccolte le testimonianze delle presunte vittime e dei vicini di casa, i carabinieri hanno denunciato l’operaio per porto abusivo di armi e minaccia aggravata, reati che si andranno ad aggiungere al già grave quadro indiziario che lo vede indagato per analoghe vicende.