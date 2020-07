Seregno (Monza e Brianza), 28 luglio 2020 - Aggressione a Seregno (Monza e Brianza), dove un giovane è stato aggredito a coltellate. L’uomo era a terra nei pressi di un ex concessionario abbandonato adiacente alla Valassina. La vittima è stata trovata in via Montorfano colpito da una serie di coltellate e stata trasportato d’urgenza in codice rosso in ospedale.

L’accoltellamento (dalle dinamiche ancora sconosciute) è avvenuto poco dopo le 14.10 in via Montorfano. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono accorsi, oltre l’ambulanza e l’automedica anche ai Carabinieri della Compagnia di Seregno che stanno cercando di far luce su questo drammatico evento che per ora è un giallo.