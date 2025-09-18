Serate fra Sinatra e teatro. L’OppArt di Sovico riapre con musica, libri e attori

La musica, il teatro e la letteratura. Una commedia ispirata a Queneau, le canzoni immortali dei Pink Floyd e Sinatra. Concerti e spettacoli che accompagneranno da qui alla fine del mese i brianzoli appassionati di jazz, rock e recitazione. Il centro culturale teatro OppArt di Sovico ha riaperto i battenti dopo la pausa estiva e ha già messo in fila un programma fitto di eventi.

Oggi alle 19 gli spazi di via Giovanni da Sovico ospiteranno un aperitivo letterario con lo scrittore Vincenzo Mazzeo che parlerà del suo nuovo romanzo dal titolo “Il Viaggio - La colpa di essere donna e il desiderio di libertà“: l’autore leggerà estratti del libro e condividerà riflessioni ed emozioni legate alla storia di Viola, ragazza ribelle in un piccolo paese della Calabria, stretta tra regole antiche e la volontà di studiare, conoscere il mondo, essere libera, che la spingerà a partire per il nord, dove proverà la durezza del lavoro in fabbrica ma riscoprirà anche sé stessa.

Domani alle 21 sarà la volta del teatro: sul palco saranno gli attori della compagnia I Carbonari, che porteranno in scena lo spettacolo “Ci vediamo a San Vittore“, un testo frizzante e divertente liberamente ispirato al celebre libro di Raymond Queneau “Esercizi di Stile“. Sarà un viaggio ironico e sorprendente dietro le sbarre, dietro a mura che non imprigionano i sogni: tra equivoci, situazioni paradossali e personaggi singolari, in un mix di comicità e creatività, si imparerà che la bellezza può sbocciare nei luoghi più inaspettati.

Sabato protagonista la musica: dalle 21 suonerà la band dei Dark Siders con il concerto tributo “A Pink Floyd Experience“. Il gruppo formato da Simone Tricomi a voce e chitarra, Massimiliano Ricciardi e Marco Caruso alle chitarre, Alessandro Loiacono al basso, Marco Cerioli alla batteria, Stefano De Vercelli alle tastiere, Francesco Donato Fogliano al sax e Chiara Bazzotti e Marika Gentilucci ai cori celebrerà le canzoni di Gilmour, Waters e soci, ricreando la magia sonora della leggendaria band inglese.

Gli appuntamenti proseguiranno venerdì 26 con lo spettacolo teatral-musicale “The Voice is back - Vita e canzoni di Frank Sinatra“, con Jo Giroletti alla voce, Alex Gelmetti al pianoforte e l’attore Alfredo Oppio nelle vesti di narratore.

Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.