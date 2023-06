Sequenza ripresa dalle telecamere, i clienti hanno tentato

Gli ultimi istanti di Alfonso Kolasono stati filmati proprio dalle telecamere di sorveglianza del locale, la cui proprietaria è stata la prima a chiamare il 112. Se Fonzie era conosciuto in paese, nessuno aveva mai visto il suo assassino.

Dopo avere bevuto il caffè il giovane è uscito per incontrarlo. Alcuni clienti li hanno visti prima parlare e poi cominciare a discutere sempre più animatamente. A un certo punto Fonzie ha cercato di fuggire, per cercare di sottrarsi alla violenta aggressione, ma è stato colpito col coltello, più volte.

L’altro, che abita a Desenzano del Garda, è poi fuggito tra le auto. È stato fermato in meno di un’ora. A cercare di soccorrere e salvare l’uomo ferito per primi sono stati la titolare del locale e alcuni clienti, che gli hanno tamponato le ferite con degli stracci. Purtroppo non è servito a nulla e quando è stato trasportato in ospedale era in condizioni disperate. Fonzie era conosciuto come un giovane tranquillo.

Mi.Pran.