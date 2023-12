"Sempre più precari". A termine 6 assunti su 10. E il sommerso non si conta

Recupero dei volumi dopo lo choc Covid con performance migliore del territorio rispetto al resto della Regione e mercato del lavoro in aumento, "anche se la qualità dei contratti non è quella che vorremmo".

Mirco Scaccabarozzi, segretario generale della Fim Cisl Brianza, traccia il bilancio di fine anno.

"A dicembre le assunzioni sono state quasi 4mila (40 persone in meno rispetto a un anno fa), mentre gli ingressi previsti nel trimestre entro febbraio 2024 saliranno a 17.500 (+ 500 a confronto dello stesso periodo 2022), ma solo il 42% è a tempo indeterminato. Per non parlare del nero: sul sommerso esistono solo stime e sono alte".

Poi, c’è il problema dei profili, la differenza fra domanda e offerta. "Oltre la metà delle figure richieste viene rintracciata fuori provincia – spiega il sindacalista – siamo di fronte alla necessità impellente di allineare la formazione al mercato. Un nodo chiave per sviluppare le potenzialità della zona".

Primo nemico da combattere, "l’abbandono degli studi, sul fronte universitario il 17% non arriva alla laurea triennale. Un numero altissimo, quasi un quinto degli iscritti non riesce a concludere il cammino, mentre l’istruzione non accademica alla fine di corsi da 1.800-2mila ore garantisce un posto al 90% dei partecipanti e in tempi brevi: entro un anno dal fatidico pezzo di carta. Il legno arredo a Lissone e dintorni è fra i settori che assorbono di più. Lo stesso vale per la cyber-security a Vimercate. Dobbiamo spingere i giovani in questa direzione". Così Cisl ha organizzato "lezioni negli istituti in cui spieghiamo come è fatto il mercato del lavoro, facciamo lo stesso con somministrati e interinali, la manodopera meno specializzata. Se vogliamo accelerare sul fronte dell’innovazione, è una strada obbligata".

Un altro canale da usare meglio "è l’alternanza scuola-lavoro. Al primo posto, naturalmente, dopo i recenti casi di cronaca, deve esserci la tutela dello studente, ma anche questa è un’opportunità da non sottovalutare".

St, il gigante di Agrate del chip, è già un modello sui livelli più alti: "Un caso concreto dal punto di vista organizzativo – ancora Scaccabarozzi – per R3 la nuova fabbrica dei wafer a 12 pollici, costo 4 miliardi, dove ci sono ingegneri e fisici, è stata organizzata una sessione di studio con il Politecnico di Milano. Fra le caratteristiche richieste al di là della preparazione accademica di fondo, ci sono quelle di saper fare team e gioco di squadra". Al sindacato il nuovo compito "di mettere fondi a disposizione di aziende che sono in difficoltà, a fronte, per esempio, di un percorso di stabilizzazione del personale: è questa la frontiera che si aggiunge alla nostra prima missione di tutela degli occupati. Facciamo investimenti. Così forse riusciremo a trasferire l’ottima ricerca di base che abbiamo alle imprese, trasformandola in applicazioni. Un’operazione che anche con il nostro aiuto può e deve essere estesa alle Pmi: la crescita passa da fabbriche piccole e medie".

Barbara Calderola