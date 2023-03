Sempre meno disoccupati Ma la forbice di genere penalizza ancora le donne

di Martino Agostoni

È passata l’emergenza sanitaria e in Brianza sembra passata anche la crisi con il 2022 che presenta un bilancio del lavoro in piena salute.

La conferma arriva dal tasso di disoccupazione del territorio, che ha raggiunto il 4,3%, uno dei valori più bassi da parecchi anni.

E anche i numeri assoluti confermano che l’ultima annata ha risollevato i valori delle forze lavorative in Brianza, con 12mila occupati in più e 9mila disoccupati in meno rispetto al 2021, e pure una diminuzione di 8mila unità dei cosiddetti inattivi, quindi di coloro che per la statistica rientrano nell’età lavorativa tra i 15 e i 64 anni ma né hanno un lavoro né lo cercano.

La fotografia della situazione occupazionale del territorio viene scattata ogni anno dall’Ufficio Statistica del Comune di Monza attraverso il notiziario “I dati degli occupati e disoccupati della Provincia di Monza e Brianza“, uno studio che raccoglie ed elabora i dati Istat sul lavoro in chiave locale per il territorio dei 55 Comuni targati Monza e Brianza.

L’ultima edizione relativa all’intera annata 2022 è stata pubblicata nei giorni scorsi e presenta uno scenario con miglioramenti per tutti gli indicatori.

A partire dall’aumento della cosiddetta forza di lavoro, quindi i residenti nel territorio che hanno tra i 15 e i 64 anni e quindi possono lavorare che a Monza e in Brianza sono arrivati a essere 412mila rispetto ai 409mila conteggiati nel 2021.

Dalla forza lavoro si ricavano i tassi di occupazione e disoccupazione: nel 2022 risultano esserci 394mila occupati, di cui 216mila uomini e 178mila donne, quando erano 382mila nel 2021, di cui 204mila uomini e 178mila donne, per un tasso di occupazione sul territorio del 69,7%: si tratta di uno dei più alti mai registrati in Brianza, quando prima del Covid era al 68% nel 2020, 68,4% nel 2019, 67,4% nel 2018, 67% nel 2017 e 65,7% nel 2016.

C’è differenza tra uomini e donne, con un tasso di occupazione maschile che arriva al 75,8% mentre quello femminile è al 63,5%.

Ma è sul fronte opposto, quello della disoccupazione, che i dati Istat del 2022 presentano un valore ai minimi storici per la Brianza: il tasso di disoccupazione è sceso al 4,3% quando nel 2021 era al 6,6% e, prima del Covid, nel 2020 era al 4,9% oppure al 7% nel 2019.

In numeri assoluti ci sono 9mila uomini e 9mila donne in cerca di occupazione, quando nel 2021 erano 15mila e 12mila.

Anche nella ricerca di lavoro si mantiene un gap di genere con la disoccupazione maschile al 4% e quella femminile al 4,8% anche se in sensibile miglioramento rispetto ai valori passati del 6,3% nel 2021 o il 6% nel 2020.

In proporzioni meno significative, ma è comunque in miglioramento anche il tasso di inattività, quello che riguarda persone che sono fuori dal mondo del lavoro nonostante abbiano un’età attiva tra i 15 e i 64 anni.

La statistica non indica i motivi dell’inattività, ma nel 2022 i brianzoli in questa situazione erano 150mila, pari a un tasso di inattività del 27,2%, mentre i valori pre-Covid indicavano gli inattivi brianzoli in 158mila (pari al 28,4%) nel 2020 e 157 mila nel 2019.

È invece ampia anche in questo caso la forbice aperta tra i generi.

Lo scorso anno a Monza e Brianza si contavano infatti 58mila maschi inattivi rispetto a 92mila donne.