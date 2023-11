Sei anziano e fai sport? Paga il Comune. Bando da 2mila euro per la Terza Età

Un bando con contributi comunali per il sostegno economico dello svolgimento di attività sportive da parte degli anziani. "Per il Comune di Varedo – si legge nel bando – i benefici dell’attività fisica per la popolazione anziana sono universalmente riconosciuti e ritenuti attività di prevenzione della salute". Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di stanziare 2mila euro di risorse proprie declinate in un contributo a fondo perduto a rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le attività sportive della terza età. Nello specifico il bando prevede che siano ammissibili esclusivamente le spese sostenute dalle famiglie per l’iscrizione a corsi o attività nell’anno sportivo 20232024, della durata continuativa di almeno sei mesi e costo compreso tra 100 e 600 euro.

Sono quindi escluse le spese per certificati medici, attrezzatura sportiva, attività sanitarie e riabilitative anche svolte in centri sportivi e trasporti. Il contributo concedibile per ogni domanda è pari a 100 euro. Possono accedere al contributo comunale anziani con residenza continuativa da almeno 5 anni a Varedo alla data di chiusura del bando, il prossimo 10 dicembre, età pari o superiore a 65 anni compiuti o da compiere entro la fine dell’anno, attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente con valore non superiore a 20mila euro o non superiore a 30mila euro se nel nucleo familiare è presente un disabile. Per lo stesso anziano può essere presentata una sola domanda di contributo. Ciascuna famiglia potrà richiedere un solo contributo, salvo che il numero delle domande pervenute sia inferiore alla disponibilità complessiva. La domanda di contributo può essere presentata compilando il modulo disponibile sul sito del Comune e inviata via mail all’indirizzo protocollo@comune.varedo.mb.it oppure consegnata in formato cartaceo all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì anche dalle 16 alle 17.45.

La domanda deve essere presentata dall’anziano, il richiedente deve coincidere con il soggetto che ha pagato il corso sportivo e che ha richiesto la certificazione Isee.

Veronica Todaro