Seguite anche sui bus o bloccate per strada: troppe violenze

Mese di giugno. Una studentessa universitaria di 19 anni viene palpeggiata in pieno giorno sull’autobus di linea diretto a Monza. Scesa alla fermata di via Cavallotti proprio per sfuggire alle molestie, viene inseguita dal maniaco, un egiziano di 36 anni e, dopo essere riuscita a chiedere aiuto in lacrime a una pattuglia della polizia incontrata per strada, l’incubo finisce col suo aggressore finalmente neutralizzato. Non è la prima volta, purtroppo, che donne vengono molestate in zona stazione o sui mezzi di trasporto pubblici. Una violenza sessuale ai danni di una ragazza diretta in stazione era stata tentata nel maggio del 2022 in via Mentana. Mentre camminava la vittima aveva incrociato un giovane, che aveva preso a seguirla cercando un approccio verbale. Al rifiuto della giovane, l’uomo aveva infilato la mano nel suo vestito palpeggiandole il seno. La reazione della ragazza era riuscita a metterlo in fuga. Il giorno dopo si era presentata però al Posto di polizia ferroviaria, dove aveva presentato denuncia. Attivata la procedura del “Codice Rosso”, immagini delle telecamere alla mano, il colpevole era stato catturato.

E terrore qualche mese dop, quando una 35enne in via Pavoni, fra centro e stazione, era stata afferrata per un braccio e spinta contro la ringhiera di un palazzo da un uomo, che l’aveva bloccata con una mano sul collo e aveva tentato di strapparle i vestiti. Le urla della donna e l’arrivo di una Volante avevano fatto scappare il maniaco, un marocchino di 26 anni, poi rintracciato e arrestato.

Da.Cr.