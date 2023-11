Segue in auto e minaccia l’ex. Marito in arresto

MARIANO COMENSE (Como)

"Ti vergogni a salutare? Non sai cosa ti aspetta". È stato l’inizio dell’ennesimo atto persecutorio nei confronti della ex moglie, proseguito con il tentativo di seguirla in auto, che ora lo ha portato nuovamente in carcere. L’ordinanza di custodia cautelare per stalking chiesta dal sostituto procuratore di Como Giuseppe Rose, firmata dal Gip Cristiana Caruso, è stata eseguita ieri mattina dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense nei confronti di un impiegato di 51 anni ora residente a Sormano, divorziato, con due figlie in età scolare. A dicembre aveva patteggiato 2 anni di reclusione, con l’obbligo di frequentare un centro antiviolenza, per fatti analoghi avvenuti lo scorso anno, quando era accusato anche di aver assoldato un giovane senegalese – che era stato a sua volta arrestato – per sabotare l’auto della suocera.

Un tentativo di danneggiamento che era stato ripreso dalle telecamere, facilitando l’intervento dei carabinieri e la ricostruzione dell’ennesimo episodio di astio incontrollabile che l’uomo stava dimostrando in quel periodo. Per mesi, i rapporti tra i due ex coniugi non hanno subito contraccolpi, ma nelle ultime settimane le incursioni e le minacce sarebbero riprese. Martedì si è presentato in un impianto sportivo dove una delle bimbe si stava allenando, minacciando la ex moglie. La donna si era rifugiata in un bar, poi si era resa conto che la stava seguendo in auto mentre andava a casa. Aveva subito chiamato i carabinieri di Mariano Comense che l’avevano tranquillizzata e tenuta al telefono, mandandole incontro una pattuglia, per essere scortata fino in caserma dove ha presentato l’ennesima denuncia. A questo episodio, si sono inoltre aggiunte segnalazioni di minacce telefoniche alla ex suocera, e anche nei confronti delle bimbe, a cui diceva che presto avrebbero perso la loro mamma. Sulla scorta di queste integrazioni, la Procura ha subito chiesto la misura cautelare, aggravata dalla condotta recidiva dell’uomo. Paola Pioppi