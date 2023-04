"Se hai dei figli ormai spendi tutto"

"Se hai una famiglia con due figli adolescenti non c’è scampo: spendi tutto quello che hai – commenta Riccardo Airoldi, commerciante in abbigliamento – Il nostro target è di fascia alta e non abbiamo problemi. Teniamo i prodotti made in Italy perché i nostri clienti oscillano dai 50 ai 70 anni, la fascia erede del benessere dei decenni passati, oppure pensionata. Se la passano peggio i trentenni e quarantenni con figli con lavori sempre più precari e da inventare, che sentono forte l’aumento dei costi e la pressione fiscale. Sì, vediamo allargarsi la forbice tra ricchi e poveri. Sta morendo quella che un tempo era la classe media, su cui si reggeva l’economia del nostro Paese".