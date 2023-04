Scuole chiuse e studenti allo Spring camp

Tempo di elezioni, momento difficile per le famiglie che si trovano di fronte a una brusca interruzione delle attività scolastiche e non sanno dove lasciare i figli. A Brugherio, viene in aiuto ai genitori lo Spring Camp, speciale elezioni: la rete che aiuta le famiglie torna nuovamente in campo.

In occasione delle elezioni comunali di metà maggio, ancora una volta, le scuole sedi di seggio (le primarie Sciviero, Don Camagni e Fortis e la media De Filippo) dovranno restare chiuse il lunedì 15, secondo giorno di voto, e martedì 16, per essere ripulite e riattrezzate per accogliere nuovamente gli alunni.

Per questo motivo il Comune, la Parrocchia San Bartolomeo (oratorio San Giuseppe), il GSA (Gruppo sportivo atletica) e la Cooperativa Brugo fanno nuovamente rete, per offrire ai ragazzi e alle ragazze che saranno a casa da scuola quattro giorni (considerando anche l’eventuale turno di ballottaggio di lunedì 29 e martedì 30) di attività sportive, educative e di intrattenimento. Dalle 8 alle 16.30 vengono proposte numerose attività sportive con Gsa, educative con l’oratorio e il Brugo, di intrattenimento al Cinema San Giuseppe. La quota di partecipazione giornaliera è di 8 euro, due giorni 10 euro (pasto compreso). Iscrizioni sabato 29 all’oratorio (ore 16 - 18), sabato 6 maggio (10 - 12), martedì 9 (17 - 18.30). Per informazioni chiamare il 351 8496409. L’assistenza ai ragazzi e ragazze disabili è garantita dalla cooperativa Progetto A, ma va richiesta esplicitamente, scrivendo a: [email protected] Il programma è realizzato nell’ambito dell’iniziativa "E-STATE E + INSIEME" promossa e finanziata da Regione Lombardia.

C.B.