Pochi bimbi, scuolabus bocciato. Mamme e papà faranno i “tassisti”

Scuolabus a Misinto

Misinto, 11 marzo 2023 - Dal prossimo anno scolastico, anche a Misinto si dovrà fare a meno dello scuolabus. Al suo posto verrà introdotto il car pooling, come già hanno fatto i vicini comuni di Lazzate, Cogliate e Ceriano Laghetto. La decisione è stata presa dalla Giunta e confermata con l’approvazione in Consiglio comunale del bilancio di previsione 2023. "È diventato un servizio economicamente insostenibile e rivolto a un numero troppo esiguo di famiglie" spiega il sindaco Matteo Piuri. Dopo gli aumenti dei prezzi negli ultimi anni, si è arrivati ad avere, con il contributo di 154 euro all’anno versato dalle famiglie, una copertura di solo il 14% del costo. "Per pagare completamente il servizio, le famiglie che ne usufruiscono avrebbero dovuto versare oltre 1.000 euro ciascuna, una assurdità" spiega il sindaco, che insieme alla vicesindaca e assessora all’Istruzione Monica Caspani, ha firmato una lettera indirizzata ai genitori che avevano chiesto spiegazioni su questa decisione. Nella lettera, fanno riferimento diretto a quello che è successo negli ultimi anni nei comuni vicini, ricordando per esempio anche Barlassina che ha soppresso il servizio lasciando solo il Pedibus o la confinante Rovellasca che l’ha mantenuto ma raddoppiando la quota di partecipazione delle famiglie. Qui invece si punterà sul car pooling affiancato al Pedibus. Il nuovo servizio sarà affidato all’agenzia Agenda21 consulting che già lo sta già attuando a Lazzate, Cogliate e Ceriano e in altri 16 comuni tra Lombardia e Veneto.

Si tratta di accordi tra famiglie per organizzare il trasporto in auto dei figli, sulla base di regole e modalità predefinite. Le attività di preparazione per l’avvio del servizio sono iniziate già da qualche settimana e prima della fine dell’anno scolastico ci saranno incontri informativi nei quali verranno spiegate le modalità di gestione del servizio.