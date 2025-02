Scuola legalità. Studenti in visita in Municipio

Le scuole superiori di Monza sono entrate in Comune per fare visita al sindaco e appurare come funziona la macchina amministrativa. Un progetto formativo iniziato mercoledì e che continuerà il 10, 17 e 24 febbraio, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori Carlo Porta, Hensemberger, Mosè Bianchi ed Enzo Ferrari sui temi della cittadinanza attiva, della democrazia e del funzionamento delle istituzioni locali. L’iniziativa educativa si chiama “Scuola e Legalità: un impegno in Comune“, e coinvolge 200 studenti, dal 2° al 5° anno, in un progetto nato dalla collaborazione del Comune con il Centro promozione legalità Falcone e Borsellino di Monza, che prevede per i giovani anche un’opportunità concreta di confronto e partecipazione. Dopo una visita guidata al Palazzo municipale, accompagnati da una guida turistica che ne ha spiegato la storia e il valore storico-artistico, gli studenti sono entrati nell’ufficio del sindaco Paolo Pilotto avendo un confronto con lui e con l’assessore alla Legalità Ambrogio Moccia. L’attività è proseguita nella sala del Consiglio comunale, dove sotto la guida della sua presidente Cherubina Bertola i ragazzi hanno discusso alcune mozioni relative al governo della città, predisposte per l’occasione e precedentemente assegnate alle classi, che si sono rivelate la occasione per un confronto costruttivo. Per garantire una preparazione adeguata, agli studenti sono stati forniti il Regolamento d’aula e i testi delle mozioni, che includono argomenti di tipico interesse per la comunità: una vera e propria simulazione di come funziona realmente il parlamentino cittadino, con il suo canonico iter di illustrazione delle mozioni, discussione e votazione.

A.S.