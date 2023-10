Scoperti 18 lavoratori in nero. Nei guai i locali della movida

Altri 18 lavoratori in nero in ristoranti, pizzerie e bar della Brianza. A scoprirli gli uomini del comando provinciale della Guardia di finanza, che già da inizio anno ha individuato altri 70 dipendenti senza regolare contratto. L’attenzione dei finanzieri si è concentrata anche questa volta sui luoghi della movida serale e del weekend, quando è più probabile che i titolari dei locali abbiano bisogno di maggiore personale, ma non hanno intenzione di reperirlo con regolari contratti di lavoro.

Ammontano a oltre 53mila euro le sanzioni contestate dopo gli interventi ispettivi svolti, su tutto il territorio provinciale, dai Finanzieri del Gruppo di Monza e delle Compagnie di Seregno e Seveso, che hanno sorpreso questa volta i 18 lavoratori (di cui 13 di nazionalità italiana e 5 egiziani) intenti a prestare la propria opera presso diversi esercizi commerciali, bar, pizzerie e ristoranti di Arcore, Cesano Maderno, Concorezzo, Desio, Lissone, Vedano al Lambro, in assenza di una regolare assunzione ovvero, in un caso, dissimulando il rapporto di lavoro subordinato con contratti di collaborazione occasionale che sono però risultati irregolari. Sono 7 gli esercizi commerciali per cui è stata richiesta al competente Ispettorato territoriale del lavoro il provvedimento di sospensione dell’attività per avere fatto ricorso al lavoro sommerso e 8 gli imprenditori che sono stati verbalizzati per mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, di cui uno anche sanzionato per il mancato rilascio di regolari ritenute fiscali.

S.T.