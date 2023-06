Scoperta meraviglia nascosta lungo i percorsi del Buon Passo: storia e culto risalente al III-IV secolo

Lungo i percorsi del Buon Passo sorge una meraviglia, riscoperta grazie ai volontari della parrocchia di Monterotondo, con il supporto del Comune, del parroco don Giovani Isonni e dell’archeologo Angelo Valsecchi della Uspaa di Franciacorta, che si occupa della salvaguardia delle emergenze archeologiche.

"Sapevamo che questo era un luogo di culto e che qui si trovava la chiesa di San Vigilio – spiega il volontario Guido Lazzaroni – siamo in un punto molto particolare, tra Monte Rotondo, Passirano e Provaglio d’Iseo, immersi nelle campagne. Al momento abbiamo ripulito l’area dove sono emerse strutture del VI-VII secolo d.C., anche se l’ipotesi è che alcune parti risalgano al III-IV, il che ne farebbe uno dei luoghi di culto più antichi del Bresciano". Sarebbe anche l’unico fortificato, perché vi sono i resti di una torre di guardia. Nei pressi della chiesa, riconoscibile nella sua pianta, con l’ingresso e l’abside, si trova probabilmente un cimitero, con i resti di alcune tombe medievali. All’esterno dell’area archeologica, in cui è proibito entrare anche per motivi di sicurezza, è stato realizzato un piccolo altare dove si celebrano alcune Sante Messe.